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المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها للنمو بمنطقة اليورو لعامي 2022 و2023

2022-07-14

بروكسل-سانا

خفضت المفوضية الأوروبية اليوم توقعاتها للنمو في منطقة اليورو لعامي 2022 و2023 إلى 2.6 بالمئة و1.6 بالمئة على التوالي مقابل 2.7 بالمئة و2.3 بالمئة والتي كانت متوقعة.

ورفعت المفوضية الأوروبية من توقعاتها لتضخم أسعار الاستهلاك في منطقة اليورو إلى 7.6 بالمئة في عام 2022 و4 بالمئة في عام 2023 بدلاً من 6.1 بالمئة و2.7 بالمئة في التقديرات السابقة.

وكان مكتب الاحصاء الأوروبي يوروستات أعلن في وقت سابق عن تسجيل منطقة اليورو ارتفاعاً قياسياً جديداً في نسبة التضخم خلال شهر حزيران الماضي بنسبة بلغت 8.6 بالمئة على أساس سنوي مقابل 8.1 بالمئة في أيار و7.4 بالمئة في نيسان الماضي.

ويحذر خبراء اقتصاد أوروبيون من تأثير تشديد العقوبات ضد روسيا على الاقتصاد الأوروبي لأنه يؤدي إلى مزيد من الضغط على اليورو الذي بات أصلاً في وضع سيء.

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