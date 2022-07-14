تقييم الموسم الزراعي الحالي وآفاق تطويره للعام القادم خلال اجتماع في درعا

درعا-سانا

تركز اجتماع ضم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا والمعنيين بقطاع الزراعة في محافظة درعا حول واقع تسويق الحبوب والصعوبات التي تعترض سبل تطوير القطاع الزراعي وتقييم الموسم الزراعي الحالي وآفاق تطويره للعام القادم.

وتناول الاجتماع الذي عقد في صالة المجمع الحكومي بمدينة درعا اليوم واقع تسويق المحاصيل الصيفية وسبل معالجة الآبار المخالفة وتأمين المقننات العلفية للثروة الحيوانية والتعويض عن الأضرار لمزارعي منطقة الشجرة الذين تأثرت زراعتهم بالتغيرات المناخية ومشروع القرى التصديرية والتنموية.

وتركزت المداخلات حول ضرورة زيادة مخصصات المحافظة من المازوت واستلام كامل الأقماح من الفلاحين المتعاقدين مع فرع إكثار البذار وتسهيل إجراءات الحصول على قروض الطاقة البديلة مع تخفيض الفوائد وتوفير الأسمدة لمحصول القمح ومنح رخص حفر آبار جماعية وتوجيه الدعم والامكانيات الحكومية باتجاه مناطق الإنتاج الزراعي.

ودعا المشاركون إلى تسهيل الحصول على رخص المداجن وزيادة كميات الأعلاف المخصصة للثروة الحيوانية وتأمين لقاحات مجانية لصالح الخيول العربية الأصيلة ودعم مربي النحل بتأمين مستلزمات التربية ومعالجة الأمراض وإعادة مشروع اليرموك الأعلى للاستثمار الفعلي بما يعود بالفائدة على الفلاحين وتأمين سوق لتصريف المنتج الزراعي وإعادة تأهيل مراكز استقبال الحبوب في بصرى الشام واليادودة ودرعا وبناء فرع المصرف الزراعي بمدينة درعا.

وزير الزراعة أوضح أن الهدف من زيارة المحافظة الاطلاع على واقع القطاع الزراعي واحتياجاته والمشاكل التي تواجهه وتقييم تنفيذ الخطة الزراعية السابقة والمحصول الصيفي والاستماع من المعنيين حول الصعوبات التي واجهتها والمقترحات لتداركها في خطة الموسم القادم.

وشدد قطنا على أهمية إدارة الموارد المائية بشكل سليم والتقيد بالمقننات المائية وفق وحدة المساحة حسب المحصول والدورة الزراعية بهدف الحفاظ على المياه الجوفية وضرورة إعادة إحياء قطاع الدواجن وتحديد احتياجاته بهدف زيادة الإنتاج منوهاً بأهمية تنفيذ الآلية الجديدة لترقيم لثروة الحيوانية.

وأكد محافظ درعا المهندس لؤي خريطه أن الأولوية في توزيع المحروقات هي لقطاع الزراعة مشيراً إلى أن المحافظة اتخذت الاجراءات اللازمة لتسهيل عملية حصاد محصول القمح وتسويقه.

وجال الوزير على إحدى مزارع الأشجار المثمرة والخضار وتربية الأغنام في قرفا بريف درعا واستمع من المزارعين والمربين لاحتياجاتهم في مجال تأمين المياه لسقاية المواشي والمازوت الزراعي والأسمدة كما جال في مركز صوامع الحبوب وإكثار البذار في إزرع وقدم المعنيون شرحاً عن آلية تسويق الأقماح.

حضر اجتماع الوزير مع المعنيين بالقطاع الزراعي أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي حسين الرفاعي.

قاسم المقداد

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