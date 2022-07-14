مخطط جديد للاحتلال لإقامة 92 وحدة استيطانية على أراضي قلقيلية

القدس المحتلة-سانا

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن مخطط استيطاني جديد لإقامة 92 وحدة استيطانية على أراضي مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن المخطط الاستيطاني الجديد يهدد بالاستيلاء على 60 دونماً من أراضي بلدة جيوس في قلقيلية لإقامة 92 وحدة استيطانية بهدف توسعة مستوطنة مقامة على أراضي البلدة.

واستولت سلطات الاحتلال أمس على 1480 دونماً من أراضي قرى جالود وقريوت جنوب نابلس وترمسعيا والمغير شمال رام الله لتوسيع عمليات الاستيطان.

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