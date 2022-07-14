صرف تعويضات للمتضررين من العاصفة في اللاذقية بداية الأسبوع القادم

اللاذقية-سانا

أقرت اللجنة الزراعية الفرعية في اللاذقية اليوم آلية وإجراءات صرف التعويضات على المزارعين المتضررين جراء العاصفة التي شهدتها المحافظة في الـ 25 من شهر حزيران الماضي على أن يتم الانتهاء منها خلال شهر من بدء عملية التوزيع.

وخلال اجتماع اللجنة اليوم في مبنى المحافظة بحضور محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال بين مدير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس باسم دوبا أنه بموجب تقارير مجموعات العمل التي شكلتها المديرية لرصد أضرار العاصفة وحصرها وفق استمارات محددة فإن الأضرار شملت 25 قرية تضرر فيها 9515 فلاحاً بنسب متفاوتة.

ولفت دوبا إلى أن الأضرار شملت قلع وتكسر الأشجار المثمرة وتساقط ثمار وأضراراً على الزراعات المحمية وخلايا النحل والمواشي والدواجن.

وأوضح دوبا أن المساحة المتضررة بلغت 63403 دونمات تضم نحو 146886 شجرة متكسرة منها 73277 شجرة حمضيات و50812 شجرة زيتون و22797 شجرة مثمرة مختلفة إضافة إلى 2862 شجرة مقلوعة من مكانها منها 687 شجرة حمضيات و798 شجرة زيتون و1367 شجرة متنوعة.

وبالنسبة للأضرار المتعلقة بتساقط الثمار بلغت المساحة المتضررة نحو 16287 دونماً منها 9799 دونماً من الحمضيات وكانت نسبة التساقط فيها تتراوح بين 5 و25 بالمئة و6488 دونماً من الزيتون ونسبة التساقط تتراوح بين 5 و40 بالمئة إضافة إلى أشجار متفرقة أخرى ليست ضمن بساتين كانت نسبة التساقط فيها بين 10 و80 بالمئة.

كما تم توثيق أضرار بـ 941بيتاً بلاستيكياً منها 134 بيتاً بلاستيكياً تطاير الغطاء بالكامل و 807 بيوت بلاستيكية تضرر جزئي وفقدان 123 خلية نحل بشكل كلي و42 خلية بشكل جزئي إضافة إلى نفوق 11 رأس غنم ونحو 6500 صوص دواجن.

وفي تصريح لمراسل سانا أكد المهندس دوبا أن المديرية شكلت 6 لجان فرعية مكانية تتوزعت على 6 وحدات ارشادية في المناطق التي تتبع لها القرى الـ 25 التي حدثت فيها الأضرار للتدقيق والتحقق بجداول الاضرار لكل فلاح مشيراً إلى أن سيتم صرف التعويضات في القرى المتضررة نفسها للتخفيف من الأعباء على الفلاحين.

وبين أنه سيتم صرف 100 ألف ليرة سورية عن كل شجرة مثمرة اقتلعت من مكانها أو سيتم اقتلاعها و10 آلاف ليرة سورية لكل شجرة متكسرة وقابلة للتجديد و700 ألف ليرة عن تلف كامل الأغطية للبيوت البلاستيكية و500 ألف ليرة سورة عن التلف الجزئي فيها.

كما سيتم صرف 100 ألف ليرة سورية عن كل خلية نحل مفقودة بشكل كامل و50 ألف ليرة سورية للمفقودة بشكل جزئي و300 ألف ليرة سورية لكل رأس غنم نافق و3 آلاف ليرة سورية لكل صوص دواجن نافق و20 ألف ليرة سورية عن تساقط الثمار في كل دونم.

بسام الابراهيم

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