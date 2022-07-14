الموسيقي بشر عيسى.. بصمة مميزة في عالم الغناء الكورالي والتراث الشعبي السوري

طرطوس-سانا

استطاع الموسيقي القدير بشر عيسى أن يحيى الإرث الثقافي السوري وينشر الفرح والحب بشكل جديد ومختلف مع كورال أرجوان الذي أسسه عام 2015 واضعاً بصمته المميزة بنشر ثقافة الفن الكلاسيكي والكورالي والتراث الشعبي المحلي العربي والعالمي إضافة إلى إنجازاته الموسيقية الأخرى.

وعمل عيسى كعازف على آلة الترومبيت في الأوركسترا السيمفونية الوطنية السورية منذ عام 2002 حتى 2015 قدم معها أكثر من 30 حفلاً داخل سورية وخارجها كما عمل أيضاً لمدة 15 عاماً مغنياً من طبقة (تينور) ومديراً إدارياً لكورال (الحجرة) التابع للمعهد العالي للموسيقا بدمشق بين عامي 2013 و2015 وشارك معه بأكثر من 60 حفلاً كورالياً منها 8 حفلات بدار الأوبرا السورية وحفلاته الأخرى داخل سورية وخارجها كلبنان والأردن والجزائر والامارات وإيطاليا وأرمينيا.

عيسى الحاصل على شهادة ماجستير في الهندسة الجيوتكنيكية من كلية الهندسة المدينة بجامعة دمشق عام 2008 يحمل إجازة في الموسيقا اختصاص رئيسي على آلة الترومبيت وثانوي على آلة العود من المعهد العالي للموسيقا بدمشق عام 2003 وكان عازف ترومبيت ثالثاً في أوركسترا (الجاز) السورية وشارك معها بنحو 9 حفلات بين 2008 و2011 وعمل عيسى الذي ولد في مدينة دمشق عام 1974 أستاذاً ومحاضراً لمادتي علم الجمال وفلسفة الفن والموسيقا بالمعهد العالي للموسيقا بدمشق منذ 2009 وحتى 2015 لينتقل مع زوجته وولديه للإقامة في محافظة طرطوس في العام نفسه بسبب ظروف الحرب أسس خلالها كورال أرجوان متعدد الأصوات والموزع هارمونياً بجوقاته الثلاث (أطفال.. يافعين.. كبار).

ويضم الكورال أكثر من 250 مغنياً ومغنية من عمر 7 حتى 50 سنة من ثماني محافظات سورية دفعتهم الحرب للقدوم إلى طرطوس ليجمعهم كورال أرجوان الذي يغني بأكثر من 25 لغة عالمية وعمل عيسى مدرباً فيه مع عازفة البيانو الأكاديمية شذى طعمة وقائداً له ولحفلاته داخل سورية وخارجها.

وقال في تصريح لمراسلة سانا “إن هدفه من تأسيسه إدخال ثقافة الكورال بمفهومها المعاصر إلى الثقافة الفنية في الساحل خصوصاً وسورية بشكل عام شارحاً هذا المفهوم الذي يعتمد على الغناء الجماعي متعدد الأصوات والموزع هارمونياً واعتبره غناء موحداً يحمل في طياته احتراماً لقدسية الصوت البشري والتعامل الخلاق مع الموسيقا مع الحفاظ على الشخصية الفردية لكل مغن اعتباره صوتاً فاعلاً ومؤثراً بإنتاج العمل الفني والإبداعي المشترك”.

أسس عيسى جمعية أصدقاء الموسيقا في طرطوس عام 2016 وهي جمعية أهلية ثقافية تعنى بالموسيقا وتهدف لنشر الموسيقا الجادة الكلاسيكية العربية والغربية والتراث الموسيقي السوري كما عمل من خلال كورال أرجوان على تكريس فكرة الغناء في الهواء منذ عام 2018 وتقديم حفلات سنوية في الساحات والحدائق العامة وشوارع المدينة خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة كما شارك معه بالكثير من الحفلات العالمية عبر الإنترنت خلال فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وحصد عيسى جوائز عدة منها المركز الأول عن مشاركة كورال أرجوان للكبار بمسابقة الكورال للمهرجان العالمي “معاً في القرن الحادي والعشرين” الذي أقيم في بلغاريا في شهر حزيران العام الماضي والميدالية الفضية عن مشاركته في الكورال العالمي الذي أقيم في شهر تموز من العام الماضي أيضاً إضافة إلى جائزة (غصن الزيتون الذهبي) عن مشاركته بمهرجان (الكورال العالمي للمسرح) الذي أقيم عام 2019 في مدينة تسالونيك اليونانية.

ووقع عيسى توءمتي كورال الأولى مع كورال كوارييس اليونانية في شهر آذار العام الماضي والثانية مع أوركسترا شباب فينيسيا في شهر أيار من العام الحالي.

ويعمل عيسى في مجال التأليف والتوزيع الموسيقي منذ عام 2006 وله العديد من المؤلفات والمقطوعات إضافة إلى المنشورات والمحاضرات التي تعنى بالشأن الموسيقي والتي نشرت بالعديد من الصحف والمواقع المحلية والعربية والعالمية وهو عضو في الاتحاد العالمي للموسيقا الكورالية والجمعية الأوروبية للكورال والشبكة الكورالية العربية.

فاطمة حسين

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