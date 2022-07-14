وضع بئر قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي بالاستثمار

القنيطرة-سانا

زود فرع الهلال الأحمر العربي السوري في القنيطرة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بئر الحرية بمولدة كهربائية لإرواء عدد من القرى بالمحافظة.

وأكد رئيس الفرع الدكتور جمعة حسن في تصريح لمراسل سانا أن تجهيز بئر الحرية يهدف إلى تأمين وصول المياه الصالحة للشرب للمواطنين في قرى الحرية ورسم أبو شبطة ورسم ذياب ورسم شريدة بريف القنيطرة الشمالي.

وأشار إلى أن أعمال التجهيز شملت تقديم وتركيب مضخة غاطسة وقساطل بالإضافة إلى القيام بكافة الأعمال المعدنية وتركيب لوحات كهربائية وإنارة لموقع البئر وإعادة تأهيل غرف الحراسة والطريق الواصل إلى البئر.

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