هيئة الأسرى تطالب بإرسال وفد طبي دولي إلى معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بإرسال وفد طبي دولي إلى معتقلات الاحتلال الإسرائيلي للاطلاع على الأوضاع الصحية للأسرى.

وقالت الهيئة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا “إن إرسال وفد طبي دولي إلى معتقلات الاحتلال بات مطلباً ضرورياً كما أن توفير الحماية الإنسانية الطبية بات أمراً ملحاً وإن الأوان قد حان للتحرك نحو ذلك بجدية عالية”.

ولفتت الهيئة إلى مخاطر سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الأسرى على حياتهم مبينة أنه رغم المطالبات والحملات الدولية والإقليمية التي أطلقتها مؤسسات الأسرى للإفراج عن المرضى إلا أن سلطات الاحتلال لم تكترث ولم تستجب ورفضت الإفراج عن أي أسير بل زادت من إجراءاتها القمعية واستمرت في استهتارها بأوضاعهم الصحية.

وأشارت الهيئة إلى أن الاحتلال يحتجز في معتقلاته 500 أسير مريض 200 منهم بحاجة إلى تدخلات علاجية عاجلة وفي مقدمتهم الأسرى الذين يعانون من السرطان وأمراض الكلى والشلل والأمراض النفسية المزمنة.

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