زاخاروفا: تصريحات بلينكن حول احتجاز روسيا أكثر من مليون مواطن أوكراني كاذبة

موسكو-سانا

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اتهامات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول احتجاز أكثر من مليون مواطن أوكراني في روسيا بالكاذبة.

وأشارت زاخاروفا في حديث تلفزيوني وفقاً لوكالة نوفوستي إلى “أنه من الصعب تصور كيف يمكن إجبار أي شخص على حمل جنسية أخرى والحصول على جواز سفر من دولة ثانية”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زعم في وقت سابق أن روسيا تحتجز قسراً ما يصل إلى 6ر1 مليون مواطن أوكراني على أراضيها وأن السلطات الروسية تصادر وثائقهم وتجبرهم على حمل جوازات سفر روسية.

من جهة أخرى وبشأن قضية الترانزيت إلى مقاطعة كالينينغراد أوضحت زاخاروفا أن الجانب الروسي بصدد تشكيل موقفه حول التوضيحات التي قدمها الاتحاد الأوروبي بخصوص هذا الملف.

وكانت المفوضية الأوروبية نشرت أمس توضيحات بشأن العقوبات ذكرت فيها أن الترانزيت بالسكك الحديدية إلى كالينينغراد مسموح به لكن مع الالتزام بعدة شروط كما وان ترانزيت البضائع الروسية الخاضعة للعقوبات يبقى ممنوعا بوسائط النقل البري ويسمح بالمرور بالسكك الحديدية مع مراعاة المراقبة اللازمة.

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