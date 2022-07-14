اليابان تحذر من ارتفاع سريع للإصابات بفيروس كورونا

طوكيو-سانا

حذرت اليابان من أن موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا تنتشر بسرعة في جميع أنحاء البلاد داعية الناس إلى توخي الحذر بشكل خاص قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة القادمة والعطلات المدرسية الصيفية الوشيكة.

ونقلت رويترز عن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو قوله في مؤتمر صحفي “إن إجمالي الإصابات الجديدة التي تم الإبلاغ عنها على مستوى البلاد أمس بلغ 94466 إصابة حيث زاد عدد المصابين الجدد 14ر2 مرة مقارنة بالأسبوع الماضي” مشيراً إلى أن البلاد تشهد توسعاً سريعا بعدد الإصابات.

بدورها ذكرت وسائل إعلام محلية أنه من المقرر أن ترفع طوكيو مستوى الإنذار من فيروس كورونا إلى أعلى مستوياتها.

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