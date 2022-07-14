ميدفيديف يعلق على إقرار بروكسل بعدالة مطالب روسيا حول كالينينغراد

موسكو-سانا

اعتبر ديميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن اعتراف الاتحاد الأوروبي بعدالة مطالب روسيا بضمان عبور البضائع إلى مقاطعة كالينينغراد انتصار للعقلانية على المعاداة الهمجية لروسيا.

ونقلت روسيا اليوم عن ميدفيديف قوله “إن إقرار بروكسل بعدالة مطالب روسيا بشأن العبور إلى كالينينغراد هو حالة نادرة ولا سيما عندما تهزم العقلانية الغباء والمعاداة الهمجية لروسيا في بروكسل”.

من جهته اعتبر حاكم مقاطعة كالينينغراد أنطون عليخانوف أن قرار بروكسل السماح بعبور البضائع بالسكك الحديدية إلى كالينينغراد مع مراقبة البضائع هو الخطوة الأولى في حل مشكلة عبور البضائع مشيرا الى ان المطلوب حل مماثل فيما يتعلق بالنقل الطرقي.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وصفت في وقت سابق قرار المفوضية الاوروبية بشأن عبور البضائع إلى كالينينغراد بأنه “عقلاني” مؤكدة أن موسكو ستراقب كيفية تنفيذ هذه الخطوات.

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