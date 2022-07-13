الدفاع الروسية: المسلحون الأوكرانيون يتحصنون بالمستشفيات في أوديسا

موسكو-سانا

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تحصن مسلحين أوكرانيين في مباني المستشفيات ومحطات الإسعاف بمنطقة أوديسا بعد طردهم النساء والأطفال الرضع من أقسام الولادة بالمستشفيات.

ونقل موقع روسيا اليوم عن رئيس مركز الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف قوله: إنه “في مناطق دوبروسلاف وكراسنوسيولكا بمنطقة ليمانسكي بمقاطعة أوديسا يستخدم مقاتلو الجماعات المسلحة الأوكرانية المباني ومحطات الإسعاف مراكز قيادة وثكنات في حين تم طرد جميع المرضى بغض النظر عن حالتهم الصحية بالإضافة إلى طرد نزيلات أقسام الولادة مع أطفال حديثي الولادة”.

وأضاف ميزينتسيف: إن العاملين الطبيين الذين حاولوا مقاومة النازيين الجدد تعرضوا للعنف الجسدي.

وكان رئيس مركز الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف أعلن في وقت سابق أن نازيي قوات كييف يتحصنون ويجهزون نقاطاً لإطلاق النار في المؤسسات الطبية في دونباس ويرت.

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