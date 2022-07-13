الطقس غداً.. أجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والبادية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 2 درجة مئوية في أغلب المناطق مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صحواً وحاراً نسبياً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة فوق المنطقة الساحلية وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق 37/20 المنطقة الجنوبية 34/19 المرتفعات الجبلية 30/18 المنطقة الوسطى 36/22 المنطقة الساحلية 30/22 المنطقة الشمالية 37 /23 منطقة الجزيرة 43/27 المنطقة الشرقية 43/27 منطقة البادية 40/24

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency