روسيا وإيران تتفقان على التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية

موسكو-سانا

أعلنت مؤسسة روساتوم الحكومية الروسية عن التوصل لاتفاق مع إيران على تكثيف الحوار بشأن التعاون في مجال الطاقة الذرية السلمية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن روساتوم قولها في بيان صحفي “تمت مناقشة جميع القضايا الرئيسية في جدول الأعمال الحالي والمستقبلي للتعاون الروسي الإيراني في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية” مشيرة إلى أن الطرفين اتفقا على تكثيف الحوار للوصول إلى حلول محددة.

وكان نائب المدير العام لشركة روساتوم للشؤون الدولية نيكولاي سباسكي عقد أمس مشاورات عمل مفصلة في طهران مع نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي ومع نائب الرئيس الإيراني رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.

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