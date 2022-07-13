سورية تشارك في الأولمبياد العالمي للكيمياء لعام 2022

دمشق-سانا

شارك طلاب الأولمبياد العلمي السوري في الأولمبياد العالمي للكيمياء لعام 2022 الذي نظمته الصين “عن بعد” اليوم بمشاركة 320 طالباً وطالبة مثلوا 86 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه أن الفريق الذي مثل سورية في هذا الأولمبياد ضم كلاً من الطلاب ” أحمد عز الدين من الصف الثالث الثانوي من المركز الوطني للمتميزين وسلمان درويش من الصف الثالث الثانوي من مدرسة المتفوقين بحمص وسلمة عمران من الصف الثاني الثانوي من مدرسة المتفوقين بحمص ومحمد غزال حميدة من الصف الثاني الثانوي من مدرسة المتفوقين بحلب “.

وأوضحت الهيئة أن المنافسة في أولمبياد الكيمياء العالمي السنوي في عامه الـ 54 اقتصرت على اختبار واحد أقيم على مدى خمس ساعات متواصلة اليوم عمل الطلاب خلالها على إيجاد حلول إبداعية للمسائل التسع التي تناولت الكيمياء بفروعها (العضوية واللاعضوية والعامة والتحليلية والنانوية والكهربائية).

يشار إلى أن هذه المشاركة السورية الثالثة عشرة في هذا الاستحقاق العالمي السنوي.

وبالتزامن مع هذه المشاركة يشارك فريق الأولمبياد العلمي السوري للرياضيات في الأولمبياد العالمي للرياضيات بدورته الـ 63 التي تستضيفها النرويج بينما يشارك فريق الأولمبياد العلمي السوري لعلم الأحياء في الأولمبياد العالمي لعلم الأحياء بدورته الـ 33التي تقام في أرمينيا وكذلك فريق الفيزياء في الأولمبياد العالمي للفيزياء الذي تنظم سويسرا دورته الـ 52.

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