موسكو: التصريحات الأمريكية حول المسيرات الإيرانية مثيرة للسخرية

موسكو-سانا

وصف مصدر في وزارة الخارجية الروسية تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان حول تزويد إيران لروسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في أوكرانيا بأنه “شائعة مثيرة للسخرية”.

ونقلت روسيا اليوم عن المصدر قوله للصحفيين “إن توقيت هذا البيان على ما يبدو يتزامن مع جولة الرئيس الامريكي جو بايدن للشرق الأوسط بهدف زيادة المشاعر المعادية لإيران في الدول العربية من خلال النشر المستهدف لمعلومات مضللة حول التعاون بين روسيا وإيران في المجال العسكري التقني الحساس”.

وأكد المصدر أن الشائعات الصادرة من جهة واشنطن أصبحت أمرا معتادا.

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