برشلونة يعلن توصله لاتفاق مع البرازيلي رافينيا

مدريد-سانا

أعلن نادي برشلونة الإسباني توصله لاتفاق مبدئي بضم الجناح البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد الإنكليزي.

وفي بيان عبر موقعه الرسمي قال برشلونة: “إن إتمام الصفقة يتوقف على اجتياز رافينيا الفحص الطبي”.

ولم يكشف الناديان عن المقابل المالي لكن وسائل إعلام إسبانية أشارت إلى أن برشلونة سيدفع 58 مليون يورو وقد يزيد المبلغ إلى 68 مليون يورو بإضافة المكافآت.

وكان رافينيا 25 عاما مرتبطاً بعقد حتى حزيران 2024 مع ناديه الإنكليزي الذي انضم إليه من رين الفرنسي في 2020 فيما أصبح ثالث صفقة للبارسا هذا الصيف بعد ضم المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن ولاعب وسط ساحل العاج فرانك كيسي مجاناً.

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