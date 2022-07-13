كهرباء الحسكة: إيقاف عنفتين في منشأة توليد السويدية

الحسكة-سانا

أعلنت الشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة اليوم أنه سيتم تشغيل عنفتين فقط من أصل 4 عنفات في منشأة توليد السويدية ولمدة 15 يوماً.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا أن إيقاف العنفتين يعود إلى قلة وارد الغاز من معمل غاز السويدية بسبب أعمال الصيانة الدورية للمعمل وتستمر لمدة 15 يوما.

وأضاف عكلة: “إن منشأة توليد السويدية تغذي مناطق المالكية ورميلان والقحطانية أقصى شمال شرق المحافظة ويتم الاعتماد عليها لتغذية الخطوط الخدمية المستثناة في حال خروج خط توتر230 ك ف بين الطبقة والأبواب من الخدمة”.

وأشار عكلة إلى أن “خط توتر 230 ك ف الواصل بين محطتي الطبقة والأبواب لم يطرأ عليه أي تغير وسيتم الاعتماد عليه لتعويض نقص كمية الطاقة المنتجة في منشأة توليد السويدية للاستمرار بتغذية الخطوط الخدمية والأهالي وفق برنامج التقنين المعتمد”.

وتعتمد محافظة الحسكة على مصدرين أساسيين للتغذية الكهربائية هما خط توتر 230 ك ف القادم من سد الفرات وبكميات متفاوتة غير مستقرة والمصدر الثاني منشأة توليد السويدية.

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