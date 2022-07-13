مع تصاعد تهديدات نظام أردوغان.. موجة نزوح جديدة للأهالي من أبو راسين ومحيطها بريف الحسكة

الحسكة-سانا

شهدت بلدة أبو راسين وعدد من القرى المحيطة بها في ريف الحسكة الشمالي الغربي موجة نزوح للأهالي مع تصاعد تهديدات قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بعدوان جديد على المنطقة.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الغربي شهدت موجة نزوح جديدة بعد تهديدات المحتل التركي ومرتزقته من الإرهابيين بشن هجوم واسع على المنطقة للاستيلاء عليها مبيناً أن غالبية الأهالي قاموا بنقل أمتعتهم إلى القرى البعيدة خوفاً من تصاعد اعتداءات الاحتلال ومرتزقته على البلدة والقرى المحيطة.

وأضافت المصادر إن قرية داد عبدال شهدت نزوحاً كاملاً للأهالي بعد أن تم تدمير قسم كبير من المنازل فيها جراء العدوان التركي على المنطقة خلال الفترة السابقة مشيرة إلى وجود حركة نزوح محدودة للأهالي في مدينة الدرباسية شمال المحافظة وخاصة أصحاب المنازل القريبة من الحدود السورية العراقية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency