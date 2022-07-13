نادي فيروزة يلتقي الصفاء اللبناني غداً في بطولة غرب آسيا لكرة القدم

عمان-سانا

يلتقي نادي فيروزة مع نادي الصفاء اللبناني غداً في افتتاح بطولة غرب آسيا الثانية للسيدات للأندية بكرة القدم التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

ويواجه فيروزة في المباراة الثانية من البطولة نادي أبو ظبي الإماراتي بعد غد على أن يلتقي نادي الأرثوذكسي الأردني يوم الاثنين المقبل فيما يختتم مبارياته يوم الأربعاء القادم من خلال مواجهة نفط الشمال العراقي.

وينص نظام البطولة على اللعب من مرحلة واحدة حيث يتوج باللقب الذي يحصد أكبر عدد من النقاط.

هناء صقور

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