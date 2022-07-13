الاحتلال يستولي على أكثر من 1480 دونماً من أراضي الفلسطينيين في نابلس ورام الله

القدس المحتلة-سانا

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على أكثر من 1480 دونماً من أراضي الفلسطينيين في مدينتي نابلس ورام الله بالضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف مقاومة الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لوكالة وفا إن الاحتلال استولى على أكثر من 1480 دونماً من أراضي قرى جالود وقريوت جنوب نابلس وترمسعيا والمغير شمال رام الله لتوسيع مستوطنات مقامة على أراضي هذه القرى.

وجددت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم مطالبة المجتمع الدولي بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمليات الاستيطان.

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