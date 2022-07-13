الخطوط الحديدية تنجز 65 بالمئة من مشروع ربط المدينة الصناعية بمحطة حسياء

دمشق-سانا

تتابع الورشات الفنية في الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية تنفيذ أعمال مشروع تمديد السكك الحديدية في ريف حمص الجنوبي الشرقي بين محطة حسياء والمدينة الصناعية.

وفي تصريح لمراسل سانا بين مدير عام الشركة المهندس محمد اسماعيل العمر أنه تم تمديد مسافة 7 كيلو مترات من أصل 13 كيلو مترا كما تتم أعمال تجميع السلالم وتحميلها في مجمع خربة التين بريف حمص مشيراً إلى أن أعمال تحميل البحص على القطارات لم تتوقف طيلة أيام العيد وأن العمل يجري وفق ورديات ومناوبات محددة.

بدوره قال مدير المشاريع في الشركة المهندس يوسف سليمان إن أعمال التمديد تتم حسب توافر القاطرات ووفق الإمكانيات المتاحة التي تسعى مؤسسة الخطوط الحديدية السورية لتوفيرها لافتاً إلى أنه رغم الظروف والأوضاع التي تؤثر في العمل من حيث توافر الوقود والقاطرات تم تمديد أكثر من 65 بالمئة من المشروع للوصول إلى محطة حسياء.

من جهته رئيس شعبة التمديد في مديرية المشاريع علي ديب أوضح أن أعمال التمديد تتم بعد تجهيز الطابق الترابي وإنهاء طبقة “السب بالاست” وإجراء جميع التجارب اللازمة التي تضمن الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة.

يذكر أن مشروع تمديد السكك الحديدية بين محطة حسياء والمدينة الصناعية يؤمن ربط حسياء الصناعية بشبكة السكك الحديدية ضمن دارة نقل من المرافئ البحرية إلى مراكز الإنتاج وتخديم الصناعيين والمستثمرين ويتكامل مع خطة عمل وزارة النقل في مجال السكك الحديدية بعد ربط عدرا الصناعية ولاحقاً الشيخ نجار بحلب.

مهران معلا

نشرة سانا الاقتصادية

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