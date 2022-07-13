السورية للحبوب: تسويق أكثر من 475 ألف طن من القمح والعملية مستمرة

دمشق-سانا

أعلن المهندس عبد اللطيف الأمين مدير عام المؤسسة السورية للحبوب أن عمليات تسويق وشراء القمح مستمرة من الفلاحين في كل المناطق وخاصة في محافظة الحسكة مشيراً إلى الكميات المستلمة للموسم الحالي تجاوزت 475 ألف طن بينما لم تصل في الموسم السابق إلى 400 ألف طن وعملية التسويق مستمرة لغاية نهاية الشهر التاسع.

وعن إجراءات التسويق والتسهيلات المقدمة للفلاحين أوضح الأمين أن التسهيلات تتم بالتعاون مع اللجان الفرعية في المحافظات والاتحاد العام للفلاحين حيث يتم التسويق على الهوية الشخصية بدلاً من شهادة المنشأ الزراعي إضافة إلى تقديم الأكياس للمزارعين بالمجان على أن تعاد معبأة أو فارغة مبيناً أنه يتم استقبال كل الأقماح الموردة إلى مراكز الاستلام وغربلتها على نفقة المؤسسة سواء التي تكون ضمن جدول المقاييس الرسمية أو خارجه بالتنسيق مع المؤسسة العامة للأعلاف كما يتم صرف قيم الحبوب خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ التسليم وبأسعار مشجعة.

وعن مخزون القمح أكد الأمين استقرار الكميات المخزنة حيث تم إبرام عقود توريد تكفي لغاية موسم 2023 وستعزز كميات القمح المستلمة هذا العام المخازين مشدداً على عدم وجود مشكلات في تأمين مادة الدقيق للأفران وخاصة مع استمرار أعمال تأهيل المطاحن والصوامع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير عملها ورفع طاقتها الإنتاجية والتخزينية بالتوازي مع وضع خطة متكاملة لإعادة تأهيل جميع المطاحن المتضررة لوضعها بالخدمة وفق برنامج زمني محدد.

نديم معلا

نشرة سانا الاقتصادية

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