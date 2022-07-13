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وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية في الجو من طراز سو24 وسو25 وميغ29 وإسقاط مقاتلة سو25 بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية

2022-07-13

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