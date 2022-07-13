وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية في الجو من طراز سو24 وسو25 وميغ29 وإسقاط مقاتلة سو25 بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
رئيس لوغانسك: سنقيم علاقات دبلوماسية مع سورية قريباً
2022-07-13
رئيس الوزراء الأرمني: نولي اهتماماً كبيراً للتعاون مع سورية
2022-07-12
مجلس الأمن يمدد (آلية إدخال المساعدات) ستة أشهر.. السفير صباغ: سورية حريصة على وصول المساعدات إلى جميع مواطنيها دون تمييز
2022-07-12
الاتحاد الوطني لطلبة سورية في إيران يشارك بالحفل الدولي لثقافات الأمم
2022-07-12
مخلوف: ضرورة التعاون الإقليمي الهادف لحل المشكلات البيئية
2022-07-12
بمشاركة سورية.. انطلاق الاجتماع الإقليمي الوزاري الخاص بالتعاون البيئي في طهران
2022-07-12
سورية وإيران تبحثان سبل التعاون في مواجهة التحديات البيئية
2022-07-11
محليات
الحرارة توالي ارتفاعها مع أجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والبادية
2022-07-13
بطاقات فردية للطلاب والعازبين للحصول على الخبز بالسعر المدعوم
2022-07-12
طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع وأجواء سديمية مغبرة على المناطق الشرقية والبادية
2022-07-12
بائع التمر هندي… تراث حاضر في معرض الزهور
2022-07-12
الشوكيات والعصاريات في مشاريع صغيرة لشباب بمعرض الزهور
2022-07-12
بتكليف من الرئيس الأسد.. وزير الكهرباء يكرم العاملين في المحطة الحرارية بحلب
2022-07-12
إخماد حريق في سد السخابة بريف جبلة
2022-07-12
رياضة
لاتسيو يضم رومانيولي إلى صفوفه
2022-07-13
بوكسا إلى الدور الثاني من بطولة لوزان للتنس
2022-07-12
دومنيك ثيم يحقق انتصاره الأول هذا العام
2022-07-12
مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد هرنانديز
2022-07-12
منتخب سورية يلتقي نظيره الإيراني بعد غد في بطولة كأس آسيا لكرة السلة للرجال
2022-07-11
مواهبه متعددة.. الطفل محمد صالح مشروع بطل رياضي وموسيقي وثقافي
2022-07-11
رئيس نادي الجلاء: وصول فريقنا إلى (الفاينال فور) تتويج لمشروعنا الرياضي
2022-07-11
اقتصاد
ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا فوق مستوى 1800 دولار لكل ألف متر مكعب
2022-07-13
تقديرات بإنتاج 181 طناً من الإجاص في درعا
2022-07-13
ارتفاع التجارة الخارجية للصين في النصف الأول من هذا العام
2022-07-13
استقرار أسعار الذهب
2022-07-13
الصليب الأحمر: ربع سكان القارة الإفريقية ليس لديهم ما يكفي من الطعام
2022-07-12
أوبك تتوقع استمرار زيادة الطلب على النفط العام المقبل
2022-07-12
تسويق أكثر من 10 آلاف طن من بذار القمح لفرع إكثار البذار في درعا
2022-07-12
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الدفاع الروسية: إسقاط 4 مقاتلات والقضاء على أكثر من 350 جندياً أوكرانياً
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مجلس الأمن يمدد (آلية إدخال المساعدات) ستة أشهر.. السفير صباغ: سورية حريصة على وصول المساعدات إلى جميع مواطنيها دون تمييز
أهالي قرية الصالحية بمساندة حاجز للجيش يطردون رتلاً للاحتلال الأمريكي بريف القامشلي
الحرارة لارتفاع وأجواء مغبرة في المناطق الشرقية والبادية
مباحثات سورية إيرانية في مجال التنمية الاقتصادية والعمرانية والإنتاجية
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل: جهود مستمرة لدعم العمل الأهلي المتعلق بتمكين ذوي الإعاقة-فيديو
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية في الجو من طراز سو24 وسو25 وميغ29 وإسقاط مقاتلة سو25 بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية
2022-07-13
2022-07-13
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