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تقديرات بإنتاج 181 طناً من الإجاص في درعا

2022-07-13

درعا-سانا

قدرت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بدرعا إنتاج المحافظة من الإجاص في الموسم الحالي بنحو 181 طناً.

وذكر رئيس دائرة الإنتاج النباتي في المديرية المهندس وائل الأحمد بتصريح لمراسل سانا اليوم أن المساحة المزروعة بالإجاص تبلغ 39 هكتاراً فيها 12 ألف شجرة جميعها في طور الأثمار مبيناً أن الزراعة تتركز في أغلب مناطق المحافظة ولا سيما الشمالية والغربية.

وأضاف إن المديرية تنفذ بعض النشاطات الإرشادية لخدمة محصول الإجاص بما يحقق الفائدة في الحصول على أعلى إنتاج.

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