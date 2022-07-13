بي بي سي: القوات البريطانية الخاصة ارتكبت عمليات قتل في أفغانستان

لندن- سانا

كشف تحقيق أجرته هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي” عن وجود أدلة حول إقدام القوات الجوية البريطانية “اس ايه اس” على قتل محتجزين وأشخاص غير مسلحين خلال وجودها في أفغانستان قبل عشر سنوات.

وأوضح التقرير أن وثائق عسكرية تم الحصول عليها حديثا كشفت أن وحدة قتالية واحدة قتلت 54 شخصا في ظروف غامضة في مقاطعة هلمند في الفترة بين عامي 2010 و2011 وأن كبار الضباط لم يبلغوا عن جرائم القتل ولم يكشفوا عن الأدلة للشرطة العسكرية.

ولفت التحقيق إلى أنه تم تنفيذ غارات بهدف قتل أو أسر قادة حركة طالبان وتعطيل شبكات صنع القنابل وكان المدنيون في بعض الأحيان محاصرين في تلك العمليات وتم قتل بعضهم بالرصاص بعد اعتقالهم وسط مخاوف من أن عدد القتلى كان أكبر من عدد الأسلحة التي تم العثور عليها خلال بعض الغارات ما يشير إلى أن جنود الخدمة الجوية الخاصة أطلقوا النار على أشخاص غير مسلحين.

بدورها حاولت وزارة الدفاع البريطانية التهرب مما أورده التقرير ورأت أنه “ينتقل إلى استنتاجات غير مبررة حول مزاعم تم التحقيق فيها بشكل كامل” مشيرة إلى أن “تحقيقين مستقلين بحثا سلوك القوات البريطانية في أفغانستان ولم يعثر أي منهما على أدلة كافية للمقاضاة”.

واعتبرت الوزارة أن “التلميح بخلاف ذلك غير مقبول وغير مسؤول ويعرض أفراد القوات المسلحة البريطانية للخطر سواء في الميدان أو على صعيد السمعة”.

وتم نشر القوات البريطانية في أفغانستان منذ عام 2001 كجزء من تحالف دولي بقيادة حلف الناتو وتم إرسال الآلاف من القوات البريطانية إلى إقليم هلمند منذ عام 2006.

بدوره وصف النائب جون هيلي تلك الاتهامات بأنها “مزعجة للغاية” وحث وزير الدفاع بن والاس على أن يشرح للبرلمان الإجراء الذي سيتخذه للتحقق من تلك الاتهامات.

وانسحبت آخر القوات البريطانية وحلفاؤها في الناتو من أفغانستان الصيف الماضي بعد ما يقرب من 20 عاماً على احتلاله.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency