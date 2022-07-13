نظام كييف يستهدف بطائرات مسيرة محطة زابوروجيه للطاقة النووية

موسكو- سانا

أعلن عضو مجلس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابوروجيه فلاديمير روغوف أن طائرات مسيرة هجومية تابعة للنظام الأوكراني ألقت عدة قذائف بالقرب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وقال روغوف في مقابلة مع قناة “آر تي” الروسية اليوم إن طائرات مسيرة هجومية تابعة لإرهابيي فلاديمير زيلينسكي أسقطت قذيفتين من عيار 120 ملم بالقرب من محطة زابوروجيه النووية ما تسبب بأضرار مادية دون وقوع إصابات مشيراً إلى أن مثل هذه الضربات تهدف إلى تخويف العاملين.

وأضاف روغوف إن محطة الطاقة النووية نفسها مصممة لتحمل آثار تحطم طائرة بخزان وقود ممتلئ وبالتالي مثل هذه الهجمات الأوكرانية موجهة لإرهاب العاملين في المحطة.

بدورها وصفت وزارة الدفاع الروسية مهاجمة القوات الأوكرانية بطائرات مسيرة مباني محطة زابوروجيه بأنها استفزاز نظمه المشرفون الغربيون على هذه القوات.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف في تصريح اليوم إن النازيين الجدد أطلقوا طائرات مسيرة رمت قذيفتين من عيار 120 ملم قرب محطة زابوروجيه للطاقة النووية وهذا ليس أول استفزاز لئيم لنظام كييف في منشآت إشعاعية خطرة ينظمه المشرفون الغربيون.

وأشار ميزينتسيف إلى أن المشرفين الغربيين الذين يحققون أهدافهم الإجرامية بأيدي النظام الأوكراني يعرضون ملايين الأشخاص في البلاد للخطر داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى للتأثير على السلطات الأوكرانية وكذلك اتخاذ تدابير فعالة لمنع الاستفزازات في المنشآت التي يحتمل أن تكون خطرة.

وتعد محطة زابوروجيه للطاقة النووية الأكبر في أوروبا وكانت تنتج ربع الكهرباء في أوكرانيا وتبلغ طاقتها نحو 6 آلاف ميغاواط وتتكون من ست وحدات طاقة وفي آذار الماضي سيطرت القوات الروسية على المنشأة.

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