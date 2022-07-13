الدفاع الروسية: نظام كييف يخطط لتلفيق فيديوهات جديدة ضد روسيا

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف يخطط لتصوير مقاطع فيديو ملفقة عن ملاحقة واعتقال “مخربين روس” في أوديسا سيؤدي دورهم عدد من مقاتلي الدفاع الإقليمي الأوكراني.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف في بيان اليوم: “وفقاً للمعلومات الموثوقة المتاحة تخطط قيادة وحدة دائرة الأمن الأوكرانية في أوديسا لتصوير ثلاثة تقارير حول الكفاءة العالية المزعومة لموظفيها في تحديد وقمع أنشطة مجموعات التخريب الروسية” مضيفاً: إن عدداً من مقاتلي الدفاع الإقليمي الأوكراني سيؤدون دور المخربين الروس المفترضين.

ولفت ميزينتسيف إلى أنه من المقرر توزيع هذه الصور ومقاطع الفيديو الملفقة بشكل فعال في وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency