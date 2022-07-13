أجواء العيد في اليوم الأخير من معرض الزهور بحديقة تشرين في دمشق

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
رئيس الوزراء الأرمني: نولي اهتماماً كبيراً للتعاون مع سورية
2022-07-12
مجلس الأمن يمدد (آلية إدخال المساعدات) ستة أشهر.. السفير صباغ: سورية حريصة على وصول المساعدات إلى جميع مواطنيها دون تمييز
2022-07-12
الاتحاد الوطني لطلبة سورية في إيران يشارك بالحفل الدولي لثقافات الأمم
2022-07-12
مخلوف: ضرورة التعاون الإقليمي الهادف لحل المشكلات البيئية
2022-07-12
بمشاركة سورية.. انطلاق الاجتماع الإقليمي الوزاري الخاص بالتعاون البيئي في طهران
2022-07-12
سورية وإيران تبحثان سبل التعاون في مواجهة التحديات البيئية
2022-07-11
سورية تشارك في الأولمبياد العالمي للفيزياء
2022-07-11
محليات
بطاقات فردية للطلاب والعازبين للحصول على الخبز بالسعر المدعوم
2022-07-12
طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع وأجواء سديمية مغبرة على المناطق الشرقية والبادية
2022-07-12
بائع التمر هندي… تراث حاضر في معرض الزهور
2022-07-12
الشوكيات والعصاريات في مشاريع صغيرة لشباب بمعرض الزهور
2022-07-12
بتكليف من الرئيس الأسد.. وزير الكهرباء يكرم العاملين في المحطة الحرارية بحلب
2022-07-12
إخماد حريق في سد السخابة بريف جبلة
2022-07-12
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل: نعمل على تعزيز دور منظومة الحماية الاجتماعية للأيتام والمسنين
2022-07-12
رياضة
بوكسا إلى الدور الثاني من بطولة لوزان للتنس
2022-07-12
دومنيك ثيم يحقق انتصاره الأول هذا العام
2022-07-12
مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد هرنانديز
2022-07-12
منتخب سورية يلتقي نظيره الإيراني بعد غد في بطولة كأس آسيا لكرة السلة للرجال
2022-07-11
مواهبه متعددة.. الطفل محمد صالح مشروع بطل رياضي وموسيقي وثقافي
2022-07-11
رئيس نادي الجلاء: وصول فريقنا إلى (الفاينال فور) تتويج لمشروعنا الرياضي
2022-07-11
منافسات قوية في بطولة اللاذقية بالكيك بوكسينغ
2022-07-11
اقتصاد
الصليب الأحمر: ربع سكان القارة الإفريقية ليس لديهم ما يكفي من الطعام
2022-07-12
أوبك تتوقع استمرار زيادة الطلب على النفط العام المقبل
2022-07-12
تسويق أكثر من 10 آلاف طن من بذار القمح لفرع إكثار البذار في درعا
2022-07-12
اليورو يصعد أمام الدولار معدلاً مسار انخفاضات سابقة
2022-07-12
مليارات اليوروهات أرباح محتملة من اعادة تدوير النفايات
2022-07-12
محافظ ريف دمشق: العمل مستمر لتسهيل استلام الأقماح من المزارعين
2022-07-12
استقرار أسعار الذهب
2022-07-12
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تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا وشفاء حالة واحدة
بطاقات فردية للطلاب والعازبين للحصول على الخبز بالسعر المدعوم
مجلس الأمن يمدد (آلية إدخال المساعدات) ستة أشهر.. السفير صباغ: سورية حريصة على وصول المساعدات إلى جميع مواطنيها دون تمييز
أهالي قرية الصالحية بمساندة حاجز للجيش يطردون رتلاً للاحتلال الأمريكي بريف القامشلي
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مباحثات سورية إيرانية في مجال التنمية الاقتصادية والعمرانية والإنتاجية
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل: جهود مستمرة لدعم العمل الأهلي المتعلق بتمكين ذوي الإعاقة-فيديو
الاحتلال الأمريكي يدخل 43 آلية لدعم قواعده في منطقة الجزيرة
عبر بوابة مركز خدمة المواطن… الداخلية تطلق خدمة إلكترونية للحصول على جواز السفر
أجواء العيد في اليوم الأخير من معرض الزهور بحديقة تشرين في دمشق
2022-07-12
تصوير: سانا
معرض الزهور بحديقة تشرين
2022-07-12
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