الصليب الأحمر: ربع سكان القارة الإفريقية ليس لديهم ما يكفي من الطعام

نيويورك-سانا

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن نحو 346 مليون شخص في إفريقيا يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد ما يعني أن ربع سكان القارة ليس لديهم ما يكفي من الطعام.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن المدير الإقليمي لإفريقيا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر باتريك يوسف قوله: إن “الظواهر المناخية المتطرفة تعد من العوامل المهمة لانعدام الأمن الغذائي في البلدان الإفريقية”.

وأضاف: إن انعدام الأمن الغذائي يعود في الأساس إلى النزاعات التي تتسبب في كثير من الأحيان في النزوح وفقدان سبل العيش ومنع المزارعين من زراعة المحاصيل.

ودعا يوسف إلى اتخاذ خطوات لمواجهة انعدام الأمن الغذائي لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين وإلى زيادة التمويل لمعالجة أزمة الغذاء لإنقاذ الأرواح وتلبية الاحتياجات لتعزيز قدرات جميع الجهات الفاعلة بما في ذلك الوكالات الإنسانية والإنمائية والمؤسسات المالية والسلطات المحلية والإقليمية.

ولفت يوسف إلى أن منطقة الساحل تعرضت لأسوأ موجة جفاف منذ أكثر من عشر سنوات ما جعل أكثر من 10.5 ملايين شخص يعانون من سوء التغذية وتأثر الأطفال من جراء أزمة الغذاء المتفاقمة.

كما يعاني 9.6 ملايين شخص في السودان و 6.8 ملايين شخص في جنوب السودان من انعدام الأمن الغذائي الشديد وتفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد في الصومال منذ بداية العام الجاري مع تعرض ما يقدر بنحو 4.8 ملايين شخص لأزمة غذائية وفقاً للجنة.

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