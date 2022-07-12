أسطول الشمال الروسي يبدأ تدريبات لمكافحة الغواصات في بحر بارنتس

موسكو- سانا

بدأ أسطول الشمال الروسي اليوم تدريبات تكتيكية لمكافحة الغواصات في بحر بارنتس شمال روسيا.

ونقلت قناة “آر تي” الروسية عن الخدمة الصحفية للأسطول قولها في بيان إن سفن يونغا وبريست الصغيرة المضادة للغواصات التابعة لأسطول الشمال انطلقت إلى بحر بارنتس للقيام بأنشطة تدريب قتالية مخطط لها كجزء من مجموعة سفن البحث والهجوم مشيرة إلى أن التدريب يتضمن البحث عن غواصات العدو المفترض وتدميرها.

وستقام التدريبات على مراحل عدة كما سيشارك فيها الطيران المضاد للغواصات التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي للأسطول الروسي الشمالي.

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