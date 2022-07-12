طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع وأجواء سديمية مغبرة على المناطق الشرقية والبادية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية في أغلب المناطق مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صيفياً حاراً وصحواً نسبياً بشكل عام وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…