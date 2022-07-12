مليارات اليوروهات أرباح محتملة من اعادة تدوير النفايات

واشنطن-سانا

كشف تحليل اقتصادي أن الأرباح المحتملة من إعادة تدوير النفايات يمكن أن تصل إلى مليارات اليوروهات.

وأوضحت الدراسة التي أجراها قطاع إدارة النفايات واعادة التدوير في مؤسسة (بين آند كومباني) الاستشارية الأمريكية أن”العالم يستهلك سنوياً 1.7 من كمية الموارد التي يمكن للكوكب أن يجددها في الوقت نفسه ويستخرج مئة مليار طن من الموارد الجديدة سنوياً والتي تتم إعادة تدوير أقل من 9 بالمئة منها فقط”.

وأشارت الدراسة إلى أن “هذا النهج لم يعد مستداماً لذلك يجب أن نسعى إلى نموذج اقتصاد دائري قادر على المساهمة في تنمية الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 7 بالمئة وخلق مليوني فرصة عمل في القارة العجوز بحلول عام 2030”.

وأشار تحليل باين آند كومباني إلى أن قطاع إعادة التدوير سيلعب دوراً مركزياً في التحول البيئي وتحويل النماذج الاقتصادية من الخطية إلى الدائرية.

وقالت الدراسة أنه “إلى جانب تحسين استخدام الموارد وتقليل إنتاج النفايات من الضروري جعل عمليات جمع وادارة واعادة تدوير مواد التعبئة والتغليف والسلع والمنتجات فعالة” داعية إلى إعادة تصميمها.

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