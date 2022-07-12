كرواتيا تصبح العضو العشرين في منطقة اليورو رسمياً

بروكسل-سانا

منح الاتحاد الأوروبي كرواتيا الموافقة النهائية للانضمام إلى منطقة اليورو لتصبح بذلك العضو العشرين اعتباراً من كانون الثاني المقبل في أول توسع للتكتل منذ ما يقرب من عشر سنوات.

وذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية أن وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي أعطوا كرواتيا اليوم الضوء الأخضر النهائي لتبني عملة اليورو الموحدة في الأول من كانون الثاني 2023.

بدوره أوضح وزير مالية جمهورية التشيك التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي زبينيك ستانيورا أن “كرواتيا باتت البلد العشرين الذي ينضم إلى منطقة اليورو”.

وكانت ليتوانيا آخر دول الاتحاد الأوروبي التي تنضم إلى منطقة العملة الأوروبية الموحدة في عام 2015.

ويوفر اعتماد اليورو في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة ميزات اقتصادية تتنوع ما بين تعميق العلاقات المالية مع الأعضاء الآخرين في التكتل الموحد والسلطة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

ويعني القرار الجديد أن أياً من سكان منطقة اليورو الحالية البالغ عددهم 340 مليون نسمة والذين يزورون كرواتيا لن يحتاجوا بعد الآن إلى استبدال أموالهم بالكونا الكرواتية.

وتم إنشاء منطقة اليورو عام 1999 بمشاركة 11 دولة تضم ألمانيا وفرنسا وشهد اليورو سبع عمليات توسعة سابقة بدءاً باليونان عام 2001.

وكرواتيا دولة صغيرة وفقيرة نسبياً لذا فإن انضمامها إلى اليورو ستكون له آثار اقتصادية دولية محدودة.

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