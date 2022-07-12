وكالة الطاقة الدولية: أزمة الطاقة العالمية غير مسبوقة

باريس-سانا

حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أن أزمة الطاقة العالمية قد تزداد سوءاً مع تفاقم الطلب العالمي الذي أدى إلى نقص في المعروض وساهم في ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء.

ونقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية عن بيرول قوله في منتدى عالمي للطاقة اليوم إن “العالم لم يشهد مثل هذه الأزمة الكبيرة في الطاقة من حيث عمقها وتعقيدها” مضيفاً “ربما لم نشهد الأسوأ حتى الآن.. هذا يؤثر على العالم بأسره”.

وأضاف إن “منظومة الطاقة العالمية واجهت حالة من الاضطراب بعد الأزمة الأوكرانية التي اندلعت في شباط الماضي وخاصة أن موسكو كانت أكبر مصدر للنفط والغاز الطبيعي ولاعباً رئيسياً في السوق”.

ولفت بيرول إلى أن “أزمة الطاقة الحالية قد تشجع العالم على اعتماد سياسات حكومية أسرع للانتقال إلى طاقة أنظف على غرار أزمة النفط في السبعينيات والتي أدت إلى مكاسب هائلة فيما يتعلق بكفاءة استخدام الوقود وانتعاش الطاقة النووية”.

وتوقع مدير وكالة الطاقة الدولية أن “أمن امدادات النفط والغاز سيظل يشكل تحدياً لأوروبا ومناطق أخرى حول العالم” مشيراً إلى أن “هذا الشتاء في أوروبا سيكون شديد الصعوبة وهذا مصدر قلق كبير وقد يكون لذلك تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي”.

وأدت الأسعار المرتفعة إلى زيادة تكلفة ملء خزانات الغاز الطبيعي كما زادت الأعباء على الأسر من أجل تدفئة المنازل وأيضاً تكاليف الإنتاج في المصانع في جميع أنحاء العالم وهو ما زاد الضغوط التضخمية.

ورغم تراجع أسعار خام برنت اليوم أكثر من 4.5 بالمئة وسط مخاوف من الركود الاقتصادي العالمي مع تشديد السياسات النقدية حول العالم وقيود الصين لاحتواء كورونا إلا أن سعر الخام القياسي لا يزال مرتفعاً بأكثر من 36 بالمئة منذ بداية العام الجاري.

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