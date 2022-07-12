تقنية جديدة لتحفيز كهربائي للعين تساعد في علاج الاكتئاب والخرف

بكين-سانا

نجح فريق بحثي صيني باستخدام طريقة جديدة لتحفيز العين كهربائياً بهدف المساعدة في علاج الأمراض العصبية والنفسية مثل الخرف والاكتئاب والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على أعصاب العيون.

الدراسة أجراها باحثون من كلية الطب في جامعتي (إتش كي يو ميد) و(سيتييو) في هونغ كونغ ونشرت نتائجها في مجلة (أناليس أوف نيويورك أكاديمي أوف ساينس) الأمريكية وأكدت أنه يمكن لتقنية تحفيز سطح القرنية في العين أن تكون غير جراحية وأن تؤدي أيضاً إلى تأثيرات ملحوظة شبيهة بمضادات الاكتئاب ما يقلل هرمونات التوتر.

وأكدت المؤلفة المشاركة في الدراسة (ليان تشان لاي شنغ) أن إمكانية تطبيق التحفيز الكهربائي عبر القرنية لعلاج الحالات العصبية والنفسية ستكون اختراقاً علمياً كبيراً.

وتمهد نتائج البحث هذه الطريق لفرص علاجية جديدة لتطوير علاج جديد للمرضى الذين يعانون من الاكتئاب المقاوم للعلاج والزهايمر والخرف.

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