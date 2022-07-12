الخارجية الإيرانية: تعاوننا مع روسيا يعود إلى ما قبل الأزمة في أوكرانيا

طهران-سانا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني رداً على تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي بخصوص بيع التقنيات الإيرانية الحديثة لروسيا أن تاريخ التعاون بين إيران وروسيا في مجال التقنيات الحديثة يعود إلى ما قبل الأزمة في أوكرانيا.

وأوضح كنعاني في تصريح اليوم أن مزاعم المسؤول الأمريكي تأتي بينما أمريكا والأوربيون حولوا منذ سنوات الدول المحتلة والمعتدية بما في ذلك منطقة غرب آسيا إلى مستودع لأسلحتهم الفتاكة المختلفة مشيراً إلى أنه من دون هذه الأسلحة لما تمكن الصهاينة من مواصلة عدوانهم واحتلال الأراضي لمدة أكثر من سبعة عقود.

وأضاف كنعاني: إن موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الأزمة في أوكرانيا واضح تماماً وقد تم الإعلان عنه رسمياً عدة مرات.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency