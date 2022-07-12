بعزيمة وإصرار.. جريح وطن يؤسس مشروعه الخاص بصناعة المأكولات الشرقية

دمشق-سانا

شكلت الإصابة التي تعرض لها جريح الوطن محمد أحمد الصعيدي خلال المعارك التي خاضها في مواجهة التنظيمات الإرهابية بحلب حافزاً قوياً لمواصلة حياته وتأسيس مشروعه الخاص بصناعة المأكولات الشرقية والمعجنات.

الشاب الصعيدي وخلال مشاركته بمعرض الزهور بدورته الـ 42 بين لـ سانا الشبابية أن الإصابة التي تعرض لها وأدت إلى شلل بيده اليسرى شكلت دافعاً قوياً له لتجاوز محنته وتأسيس مشروعه الصغير الذي يحقق له مردوداً مادياً مقبولاً بكل عزيمة وإصرار.

ولفت الصعيدي إلى أن الهدف من مشاركته بالمعرض إيصال رسالة مفادها “أن الإصابة لا تقف عائقاً أمام استمرار العمل والإنتاج ويجب أن تتحول إلى حافز للمتابعة وتطوير الذات والانخراط بسوق العمل”.

وبالنسبة لمشاركته في المعرض أشار الصعيدي إلى أنه يعرض منتجاته التي تشمل المعجنات والحلويات واللحومات والمأكولات الشرقية والتي تلقى إقبالاً جيداً من قبل الزوار لكونها مصنوعة يدويا في المنزل وأسعارها مناسبة.

وحول انطلاق العمل بمشروعه بين أنه تلقى الدعم من زوجته ووالدته وبدأ بأصناف محددة ثم توسع ليشمل أصنافاً متعددة ينجزها بحسب طلبات الزبائن والتي تتركز على الحلويات والمعجنات في الأعياد والمناسبات.

واختتم الصعيدي حديثه بالتوجه إلى جيل الشباب داعياً إياهم إلى تأسيس مشاريعهم الخاصة والتسلح بالإرادة والعزيمة لإنجاحها وإثبات أنفسهم في ميادين العمل والإنتاج.

سكينة محمد

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