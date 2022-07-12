مركز مساراتي بحمص.. دورات مجانية لتأهيل الشباب لدخول سوق العمل

حمص-سانا

يستقطب مركز مساراتي لتدريب الشباب التابع لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص الشباب واليافعين في مقره بحي الوعر بالمدينة بهدف إكسابهم المهارات والخبرات العلمية والعملية عبر تنفيذ مجموعة من الدورات التأهيلية المجانية التي تساعدهم على دخول سوق العمل.

وبلغ عدد المسجلين في أولى دورات المركز التأهيلية نحو 500 من الشباب واليافعين منذ انطلاق العمل به منتصف الشهر الماضي وذلك بحسب مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص سمر المصطفى التي أوضحت لسانا الشبابية أن المركز تعرض للتخريب خلال الحرب وبجهود المجتمع الأهلي ورجال الأعمال وغرفتي الصناعة والتجارة تمت إعادة تأهيله بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع المديرية ومنظمة المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية ومنظمة اليونيسيف منذ نحو عام ليكون أول مركز لتدريب الشباب على عدة مهن تساعدهم على دخول سوق العمل.

بدورها فاطمة مشلب مديرة المركز بينت أنه تم افتتاح دورتي لغة انكليزية وقيادة حاسوب منذ منتصف الشهر الماضي مع بدء العمل بالمركز وتأمين الكوادر المؤهلة للتدريب من قبل منظمة المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية ليصار إلى البدء بباقي الدورات.

وأشارت إلى أن المركز يستقبل الشباب من عمر 14 وحتى 24 عاماً ويضم 6 قاعات للتدريب المهني مجهزة بأحدث الوسائل حيث تشمل الدورات (صيانة الحاسوب والطاقة الشمسية والكهرباء المنزلية ومهارات الحياة واللغة الإنكليزية والحاسوب) ويحصل المتدرب في نهايتها على شهادة مصدقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية لافتة إلى إمكانية إحداث دورات أخرى في المستقبل كالتمريض والحلاقة والتجميل.

أمين الأسعد مدرب اللغة الانكليزية بالمركز لفت إلى أهمية تدريب الطلبة بشكل تفاعلي من خلال الحوار لتمكينهم من امتلاك مهارات اللغة الإنكليزية واستخدامها بيسر عبر المحادثة لاستثمار خبراتهم في الدراسة وسوق العمل.

المدربة في دورة قيادة الحاسوب بالمركز رفاه كاسوحة أشارت إلى أنه يتم تدريب الشباب على كل برامج قيادة الحاسوب لمساعدتهم على دخول سوق العمل وهي دورات تلقى استحساناً واقبالاً جيداً من قبل الشباب.

وأعرب عدد من الشباب المتدرب عن أهمية هذه الدورات في صقل معارفهم وتعزيز مهاراتهم باللغة الإنكليزية وقيادة الحاسوب حيث أكدت فاطمة علي أن لديها شغفاً بتعلم المحادثة باللغة الإنكليزية ووجدت بدورات المركز فرصة لتحقيق ذلك فيما لفت كل من (عمر الكحيل وفهد الحميدي وجواد الخليل) إلى أهمية اتقان اللغة الإنكليزية واستخدام الحاسوب لدخول سوق العمل.

كذلك اشار كل من (عبد الرحمن فزع وحمزة الحافظ وحكيمة الآغا) إلى ضرورة أن يمتلك كل شاب شهادة قيادة الحاسوب كونها تعزز من مهاراته وخبراته الأكاديمية خلال المرحلة الجامعية وتفيده مستقبلاً في الحصول على فرصة عمل.

تمام الحسن

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