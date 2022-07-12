شاب كفيف يحصل على درجة الماجستير في اللغة العربية بجامعة البعث

حمص-سانا

فقدانه لبصره في عمر ست سنوات لم يفقده بصيرته وعزيمته على مواصلة مشوار حياته الذي لم يكن معبداً بالورود إنما متعباً وشاقاً تمكن خلاله الشاب طارق ورد من تجاوز جميع مراحله الدراسية وصولاً اليوم إلى نيله درجة الماجستير في اللغة العربية بجامعة البعث عن بحث بعنوان (توظيف التراث في مسرح ممدوح عدوان).

طارق أكد لنشرة سانا الشبابية أنه عمل على بحثه لمدة أربع سنوات نتيجة ظروفه الخاصة والعقبات التي كانت تعترضه إضافة إلى انعكاس الأوضاع المعيشية المتردية عليه حسب قوله ما اضطره للعمل على بسطته المتواضعة إلى جانب عمله مدرسا لمادتي اللغة العربية والتربية الدينية في ثانويات مدينة سلمية لإعالة أسرته وإكمال دراسته للماجستير.

وقال: “حصلت على إجازتين جامعيتين في اللغة العربية والفلسفة وكنت دائماً مصراً على مواصلة تحصيلي العلمي واضعاً نصب عيني الكفيفتين النجاح في الحياة وما من مجال لليأس أو التراخي وحتى لا أحتاج للمساعدة في إعداد رسالتي فقد تعلمت البرامج الناطقة على الكمبيوتر والتي سهلت علي الحصول على المادة العلمية إضافة إلى تعلمي الكتابة وإعدادي للبرامج وتوثيق المصادر إلا أن حالتي البصرية هي أكثر ما اعترضني من صعوبات ولا سيما في مجال تنسيق بحثي ليصبح جاهزاً للنشر بحسب شروط الجامعة”.

وأوضح أن بحثه يهدف إلى دراسة المضمونات التراثية في مسرح الكاتب (ممدوح عدوان) لجهة استجلاء مفهوم التراث موضحاً كيفية توظيفه ودوافعه ومستوياته وأنواعه في أعماله المسرحية إضافة إلى دراسة المضمونات التراثية على بعض التقنيات الفنية في مسرحه.

وبين طارق أن أهمية البحث تكمن في دراسة علم من أعلام المسرح ودوره في تطوير العمل المسرحي.

مثال جمول

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