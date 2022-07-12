أكثر من 100 عمل فني في معرض للرسم والأشغال اليدوية بجامعة البعث

حمص-سانا

أكثر من 100 عمل فني متنوع نفذها 15 طالباً وطالبة من كليات جامعة البعث لتعرض ضمن ردهات معرض الرسم والأشغال اليدوية الذي أقيم مؤخراً في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في تركيز من قبل إدارة الجامعة على طيف المواهب الإبداعية للطلبة بعيداً عن أجواء الدراسة والتحصيل العلمي.

جابر استانبولي رئيس مكتب الشباب بفرع حزب البعث العربي الاشتراكي في الجامعة أكد لنشرة سانا الشبابية أن احتضان جامعة البعث لمواهب طلابها وإقامة معارض فنية خاصة بهم دليل حرصها واهتمامها بإبداعاتهم ومواهبهم وتسليط الضوء عليها لتشجيعهم ودفعهم نحو تطوير ملكاتهم بفنون الرسم أو التطريز أو النحت أو الزخرفة وغيرها.

وبينت الطالبة أمل العبيد منسقة المعرض أن اللوحات المعروضة تنوعت لتطال موضوعات إنسانية ووجدانية إضافة إلى رسومات الطبيعة وأعمال البورتريه التي تم فيها استخدام الألوان والفحم إضافة إلى المشغولات اليدوية التي ازدان بها المعرض.

وأشارت إلى أهمية المعارض الطلابية التي تشكل لهم مساحة مهمة يعبرون من خلالها عن مواهبهم المتنوعة وقدراتهم الخلاقة إلى جانب مواصلة دراستهم كما تفسح المجال أمامهم لعرض منتجاتهم التي من الممكن أن تغدو مشاريع صغيرة تحقق لهم مردوداً مادياً مقبولاً.

الطالبة جلنار عثمان قالت “هذه أول مشاركة لي في معرض ضمن حرم الجامعة حيث قدمت مشغولاتي اليدوية من إكسسوارات وتطريز ولاقت إعجاب الزائرين الأمر الذي سيدفعني للمشاركة الدائمة في معارض الجامعة الطلابية”.

الطالب خضر حسن أشار إلى أن هذه ليست المشاركة الأولى له في معارض جامعة البعث وهو حريص جداً على التواجد ضمن هذه الفعاليات لعرض كل ما هو جديد من رسوماته ولوحاته.

مثال جمول

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