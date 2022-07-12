بتكليف من الرئيس الأسد.. وزير الكهرباء يكرم العاملين في المحطة الحرارية بحلب

حلب-سانا

بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد قام وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل صباح اليوم بتكريم العاملين في المحطة الحرارية بحلب.

وأكد المهندس الزامل أن الرئيس الأسد وجه إلى تخصيص مكافأة مالية لجميع العاملين في المحطة الحرارية من مهندسين وفنيين وإداريين وعمال وهم يستحقون كل التقدير والمحبة على ما بذلوه من جهد صادق لإعادة مجموعة التوليد الخامسة إلى الخدمة وهم الذين وصفهم سيادته بأنهم أبناء الميدان منوهاً بدور الخبرات الوطنية في عملية إعادة البناء والإعمار.

وشدد المهندس الزامل على أن إعادة تشغيل المحطة الحرارية بحلب تشكل رسالة مهمة وقوية للقاصي والداني وتحدياً في وجه الإرهاب.

وعبر العاملون في المحطة عن امتنانهم وسعادتهم بهذا التكريم الذي يزيدهم إصراراً وعزيمة على مواصلة الإنتاج والعطاء.

حضر التكريم محافظ حلب حسين دياب والمدير العام للشركة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية المهندس علي هيفا.

قصي رزوق