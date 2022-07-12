بيسكوف: العملية العسكرية الروسية غير موجهة ضد الشعب الأوكراني

موسكو-سانا

أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا ليست ضد الشعب الأوكراني وإنما ضد النظام في كييف.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكوف قوله حول ما إذا كان الكرملين يوافق على تقييم وزارة الخارجية الأوكرانية لمرسوم الرئيس فلاديمير بوتين بشأن تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الروسية بأنه تعد على سيادة وسلامة الأراضي الأوكرانية “إن عدداً كبيراً من المواطنين الأوكرانيين ضد النظام ويريدون أن يصبحوا مواطنين روسيين وهو ما يجعل مرسوم الرئيس بوتين مهماً للغاية بالنسبة لكثيرين”.

وكان أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس مرسوماً لتسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الروسية للأشخاص المقيمين بشكل دائم في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وكذلك في أوكرانيا.

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