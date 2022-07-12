المتحف الوطني بدمشق

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سورية وإيران تبحثان سبل التعاون في مواجهة التحديات البيئية
2022-07-11
سورية تشارك في الأولمبياد العالمي للفيزياء
2022-07-11
مباحثات سورية إيرانية في مجال التنمية الاقتصادية والعمرانية والإنتاجية
2022-07-11
سورية تشارك في الأولمبياد العالمي للرياضيات وعلم الأحياء – دمشق
2022-07-10
الاتحاد الوطني لطلبة سورية يشارك في مهرجان عموم قبرص الـ 34 للشباب والطلبة
2022-07-09
الصين: يجب إنهاء آلية إيصال المساعدات عبر الحدود واحترام سيادة سورية
2022-07-09
بوليانسكي: مشروع القرار الغربي حول المساعدات يتجاهل مصالح سورية
2022-07-08
محليات
الحرارة لارتفاع وأجواء مغبرة في المناطق الشرقية والبادية
2022-07-12
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل: جهود مستمرة لدعم العمل الأهلي المتعلق بتمكين ذوي الإعاقة-فيديو
2022-07-11
وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين جراء حادث سير على طريق صافيتا
2022-07-11
عبر بوابة مركز خدمة المواطن… الداخلية تطلق خدمة إلكترونية للحصول على جواز السفر
2022-07-11
أوائل الثانوية بدمشق: المرتبة الأولى مسؤولية للبقاء في المراكز المتقدمة
2022-07-11
الحرارة حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2022-07-11
تحديد ساعات عمل محطات الوقود التي تبيع بسعر التكلفة باللاذقية
2022-07-10
رياضة
منتخب سورية يلتقي نظيره الإيراني بعد غد في بطولة كأس آسيا لكرة السلة للرجال
2022-07-11
حرمان اللاعبة الكازاخية ريباكينا من تحسين تصنيفها العالمي بذريعة العقوبات على روسيا
2022-07-11
مواهبه متعددة.. الطفل محمد صالح مشروع بطل رياضي وموسيقي وثقافي
2022-07-11
رئيس نادي الجلاء: وصول فريقنا إلى (الفاينال فور) تتويج لمشروعنا الرياضي
2022-07-11
منافسات قوية في بطولة اللاذقية بالكيك بوكسينغ
2022-07-11
لوكلير يفوز بسباق جائزة النمسا الكبرى لـ (الفورمولا 1)
2022-07-11
الصربي نوفاك ديوكوفيتش يحرز لقب ويمبلدون للمرة السابعة
2022-07-10
اقتصاد
استقرار أسعار الذهب
2022-07-12
صادرات المركبات الصينية تقفز بنسبة 57.4 % خلال الشهر الماضي
2022-07-12
ارتفاع الفائض بميزان المدفوعات الروسي إلى 138.5 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري
2022-07-12
الاتحاد الأوروبي يحذر من تزايد المخاطر على الاقتصاد في حال قطع الغاز الروسي عن أوروبا
2022-07-11
اليورو يهبط لأدنى مستوى في 20 عاماً ويقترب من الدولار
2022-07-11
الروبل يسجل أعلى مستوى في أسبوع أمام الدولار
2022-07-11
انخفاض بورصة وول ستريت وسط مخاوف بشأن الأرباح
2022-07-11
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أهالي قرية الصالحية بمساندة حاجز للجيش يطردون رتلاً للاحتلال الأمريكي بريف القامشلي
الحرارة لارتفاع وأجواء مغبرة في المناطق الشرقية والبادية
مباحثات سورية إيرانية في مجال التنمية الاقتصادية والعمرانية والإنتاجية
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل: جهود مستمرة لدعم العمل الأهلي المتعلق بتمكين ذوي الإعاقة-فيديو
الاحتلال الأمريكي يدخل 43 آلية لدعم قواعده في منطقة الجزيرة
عبر بوابة مركز خدمة المواطن… الداخلية تطلق خدمة إلكترونية للحصول على جواز السفر
المتحف الوطني بدمشق
2022-07-12
تصوير: ماهر شمس الدين
2022-07-12
Rem
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وزارة الدفاع الروسية: صواريخ (إسكندر) الروسية دمرت منصّات إطلاق لمنظومة صواريخ (هاربون الأميركية) استخدمتها القوات الأوكرانية في أوديسا
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