SCS-NET

وزارة الدفاع الروسية: صواريخ (إسكندر) الروسية دمرت منصّات إطلاق لمنظومة صواريخ (هاربون الأميركية) استخدمتها القوات الأوكرانية في أوديسا

2022-07-12

انظر ايضاً

المتحف الوطني بدمشق

تصوير: ماهر شمس الدين  

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved