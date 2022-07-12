روغوزين: روسيا تعتزم إجراء اختبارات جديدة لـ (سارمات) العابر للقارات

موسكو-سانا

كشف دميتري روغوزين رئيس مؤسسة الفضاء الروسية “روس كوسموس” أن العمل جار على تحضير الصاروخ الباليستي “سارمات” لاختبارات جديدة.

ونقلت وكالة تاس عن روغوزين قوله إنه “يجري إعداد وتحضير الصاروخ الباليستي العابر للقارات “سارمات” لاختبارات جديدة وللإنتاج المتسلسل”.

وكان روغوزين أعلن في وقت سابق أن “روس كوسموس” بدأت إنتاج صواريخ “سارمات” العابرة للقارات حيث من المزمع إدخالها للخدمة بحلول نهاية العام الجاري.

يشار إلى أن أول إطلاق للصاروخ “سارمات” جرى في قاعدة بليسيتسك الفضائية بمنطقة أرخانغيلسك الروسية في الـ 20 من نيسان الماضي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في 21 حزيران الماضي أنه من المزمع أن يدخل “سارمات” الخدمة في القوات المسلحة الروسية نهاية العام الجاري.

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