تنفيذ أعمال صيانة لطريق اللاذقية-كسب

اللاذقية-سانا

ينفذ فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية باللاذقية أعمال صيانة بالمجبول الاسفلتي لطريق اللاذقية-كسب.

وبين مدير الفرع المهندس مصعب أحمد أن الأعمال تنفذ بموجب العقد المبرم مع فرع الشركة العامة للطرق والجسور بقيمة 400 مليون ليرة سورية وبمدة تنفيذ تصل إلى 150 يوماً.

ولفت إلى أن الأعمال تتضمن صيانة بالمجبول الاسفلتي في المواقع الأكثر تضرراً من دوار رأس شمرا وحتى كسب وتنفيذ خنادق تصريف بيتونية وترابية وعبارات قسطلية وصيانة درابزين معدني لجسر نهر العرب الذي يمر من تلك المنطقة إضافة إلى أعمال أخرى تتطلبها عمليات الصيانة.

بسام الابراهيم

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