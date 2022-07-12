وزير الخارجية الصيني: آسيان أكبر شريك تجاري لبلادنا

جاكرتا-سانا

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني (وانغ يي) أن الصين ورابطة آسيان هما أكبر شريك تجاري لبعضهما البعض وأن بكين تولي آسيان دائماً أولوية في سياستها الخارجية.

ونقلت شينخوا عن وانغ قوله خلال لقائه أمس في جاكرتا بالأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” ليم جوك هوي إن الصين كانت أول من أقام شراكة استراتيجية مع دول آسيان وطورتها إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة وأول دولة تنضم إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا وأول من بدأ مفاوضات منطقة التجارة الحرة مع الرابطة وأول من قدم دعماً لا لبس فيه لمركزية آسيان في التعاون الإقليمي.

وأعرب وانغ عن استعداد بلاده للعمل مع آسيان لبناء وطن سلمي وآمن ومزدهر بما يعود بالنفع على الصينيين وشعوب دول الرابطة مؤكداً أن الصين وآسيان تدعمان بقوة مبادئ المساواة في السيادة وتعزيز الديمقراطية في العلاقات الدولية وعملية تعدد الأقطاب.

من جانبه شكر ليم جوك الصين على مساعداتها التي جاءت في الوقت المناسب بتزويد دول آسيان باللقاحات والإمدادات اللازمة لمكافحة وباء كورونا كما أعرب عن تقديره لدعم الصين القوي لمركزية آسيان وتسريع الانتعاش الاقتصادي الإقليمي وتحقيق النمو المستدام والشامل وتعزيز التنمية والازدهار في منطقة (آسيا.. الباسيفيك).

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