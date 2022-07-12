استقرار أسعار الذهب

لندن-سانا

استقر سعر الذهب اليوم مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وذكرت رويترز أن الذهب استقر في المعاملات الفورية عند 59ر1733 دولاراً للأوقية بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ الـ 30 من أيلول عند 36ر1722 دولاراً للأوقية في وقت سابق من الجلسة فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1ر0 بالمئة إلى 60ر1733 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 7ر0 بالمئة إلى 95ر18 دولاراً للأوقية كما تراجع البلاتين اثنين بالمئة إلى 07ر852 دولاراً للأوقية ونزل البلاديوم 5ر1 بالمئة إلى 02ر2130 دولاراً للأوقية.

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