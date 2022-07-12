ارتفاع الفائض بميزان المدفوعات الروسي إلى 138.5 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري

موسكو-سانا

ارتفع الفائض في الحساب الجاري للمعاملات الاقتصادية الروسية مع العالم الخارجي في النصف الأول من العام الجاري 3.5 أضعاف ليصل إلى 138.5 مليار دولار أمريكي.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن بنك روسيا قوله في بيان إن “الرصيد في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الروسي ارتفع في النصف الأول من العام الجاري ليصل ما قيمته 138.5 مليار دولار وهو ما يزيد 3.5 مرات عن الفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت 39.7 مليار دولار”.

وأضاف البنك إن ميزان التجارة الخارجية في السلع والخدمات الروسية ارتفع أيضاً في النصف الأول من العام الجاري بمقدار 2.6 مرة إلى 158.4 مليار دولار مقارنة بـ 60.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

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