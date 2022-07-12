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قوات الأمن في لوغانسك تفكك خلية إرهابية في ليسيتشانسك

2022-07-12

لوغانسك-سانا

أعلن مساعد وزير الداخلية في جمهورية لوغانسك الشعبية فيتالي كيسيليف أن قوات الأمن فككت خلية إرهابية مكونة من سبعة أشخاص كانوا يخططون لاعتداء إرهابي في  ليسيتشانسك.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن كيسيليف قوله في تصريح اليوم: “قبل أيام قليلة قبضت وحداتنا على مجموعة تخريبية واستطلاعية كانت في طريقها لتنفيذ هجوم إرهابي في مدينة ليسيتشانسك” مشيراً إلى أن هذه المجموعة هي مرتزقة من بيلاروس مكونة من سبعة أشخاص تم احتجازهم ونزع أسلحتهم والتحقيق معهم.

وكانت وزارة الداخلية البيلاروسية أعلنت في وقت سابق أنها فتحت قضية جنائية ضد البيلاروس الذين يقاتلون إلى جانب قوات نظام كييف لمشاركتهم في نزاع مسلح على أراضي دولة أجنبية.

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